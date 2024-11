Foguetes do Líbano deixam 11 pessoas feridas em Israel

Por Rami Amichay

TIRA, ISRAEL (Reuters) – Foguetes disparados do Líbano deixaram 11 pessoas feridas na região central de Israel neste sábado, segundo serviços de emergência israelenses, após um deles atingir uma casa, com as perspectivas de um cessar-fogo ficando menores.

Os combates se intensificaram entre forças israelenses e o grupo libanês Hezbollah desde setembro, e as esperanças de que uma pressão dos EUA nesta semana pudesse levar a um cessar-fogo se dissiparam.

“Saímos e vimos poeira, crianças gritando, mulheres gritando e todos foram à casa que foi atingida”, afirmou Qasim Mohab, residente de Tira, onde o foguete caiu.

“Conseguimos evacuar e resgatar quem estava dentro da casa e graças a Deus fomos abençoados que ninguém foi morto.”

Mais ou menos no momento em que os foguetes chegaram, o Hezbollah afirmou que havia visado uma base militar nos arredores de Tel Aviv.

O serviço de ambulâncias de Israel afirmou que 11 pessoas foram feridas por estilhaços. Sirenes de ataque aéreo continuaram a soar no norte de Israel enquanto ataques de foguetes e drones do Líbano seguiam em frente, afirmou o Exército.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde de Israel disse que 52 pessoas foram mortas em ataques israelenses contra mais de uma dúzia de cidades na região de Baalbek, que tem ruínas romanas listadas pela Unesco.

O Exército israelense afirmou neste sábado que matou dois comandantes do Hezbollah na região de Tyre na última sexta-feira. Não houve comentário do Hezbollah em um primeiro momento.

Apoiado pelo Irã, o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em apoio ao Hamas, seu aliado palestino, após militantes do Hamas atacarem Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 251 reféns para Gaza, segundo contagens israelenses.

Desde então, mais de 43.000 palestinos foram mortos na ofensiva de Israel em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave governado pelo Hamas, e pelo menos 2.897 pessoas foram mortas no Líbano, disse o seu Ministério da Saúde na sexta-feira.

Setenta e uma pessoas em Israel e em territórios ocupados por israelenses foram mortos pelos ataques do Hezbollah, segundo autoridades israelenses.

(Reportagem de Rami Amichay em Tira, Maayan Lubell em Jerusalém e Menna Alaa El Din, Hatem Maher e Jaidaa Taha no Cairo)