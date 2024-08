Foi estressante, mas conseguimos, dizem organizadores dos Jogos de Paris 2024

2 minutos

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) – O que começou com um grande susto de segurança e chuvas torrenciais que ameaçaram a boa condução de uma elaborada cerimônia de abertura e eventos de natação no Sena terminou com o rio tendo o papel central que se esperava nos Jogos Olímpicos de Paris.

O presidente do comitê organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, disse que foi estressante e que ajustes foram necessários, mas o tricampeão olímpico estava orgulhoso ao refletir neste sábado sobre o sucesso dos Jogos.

“Valia a pena lutar pela ambição que tínhamos e tomamos escolhas fortes, escolhas ousadas que nem sempre são as mais fáceis”, disse Estanguet em uma entrevista coletiva um dia antes do fim dos Jogos.

Os Jogos, com pontos turísticos icônicos de Paris integrados a muitos locais de competição urbanos, tiveram fortes índices de audiência em mercados-chave, incluindo nos Estados Unidos para a dona dos direitos, NBCUniversal, a maior fonte única de receitas do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Os organizadores decidiram que a maratona aquática e as pernas de natação do triatlo seriam realizadas no Sena, assim como a aclamada cerimônia de abertura — a primeira vez que uma foi feita fora de um estádio.

E embora sessões de treinamento e o triatlo masculino tenham sido adiados por preocupações com a qualidade da água após uma forte chuva, os eventos marcados para o rio foram realizados.

“Natação no rio Sena, tivemos desafios, mas conseguimos, entregamos essa ambição, é por isso que é um sucesso fantástico até agora”, disse Estanguet.

“Tivemos tanta chuva (no dia da cerimônia de abertura), não era o plano. Nós antecipávamos alguma chuva, mas tivemos que ajustar nas últimas horas e mudar muitas coisas para que a cerimônia pudesse acontecer”.

“Sim, eu estava estressado porque eu não sabia até que ponto os artistas conseguiriam se adaptar a essas condições malucas. Foi um grande feito deles”.

(Por Julien Pretot; reportagem adicional de Karolos Grohmann)