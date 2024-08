Forças de segurança de Maduro prendem venezuelanos envolvidos em protestos em “operação toc-toc”

Por Vivian Sequera e Mircely Guanipa

CARACAS (Reuters) – Forças de segurança venezuelanas estão visando pessoas que, segundo elas, cometerem crimes violentos durante protestos recentes sobre a eleição presidencial que está sendo contestada, em uma operação informalmente chamada de “toc-toc” que, segundo grupos ativistas, deixaram os manifestantes temerosos.

Três grupos ativistas disseram à Reuters que as forças de segurança estão trabalhando intensamente para capturar manifestantes, inclusive menores de idade, que, segundo eles, não estão tendo acesso a advogados e, em alguns casos, foram acusados de terrorismo.

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e outras autoridades têm promovido a operação “toc-toc” como um meio de chegar aos responsáveis pela violência nos protestos, que eles descreveram como “criminosos fascistas”.

“Operação toc-toc é o nome dado por alguns porta-vozes do governo, informalmente, à repressão que está aumentando”, disse Gonzalo Himiob, vice-presidente do grupo de defesa legal Foro Penal.

“É chamada de toc-toc porque é a batida na porta que você ouve nas primeiras horas da manhã”, acrescentou.

A autoridade eleitoral da Venezuela, que, segundo a oposição, favorece os socialistas no poder, proclamou Maduro vencedor da eleição de 28 de julho, dizendo que ele foi reeleito com cerca de 51% dos votos, derrotando o candidato da oposição Edmundo González.

A oposição diz que sua própria contagem detalhada mostra que González provavelmente recebeu 67% dos votos, vencendo por uma margem de quase 4 milhões de votos e mais do que o dobro do apoio de Maduro, um resultado alinhado com as pesquisas de boca de urna independentes.

Isso provocou protestos furiosos dos venezuelanos em todo o país na última semana, exigindo que Maduro renuncie e que a vitória de González seja honrada. Protestos menores apoiaram Maduro.

Os EUA e vários outros países endossaram González como vencedor da eleição, enquanto outros, incluindo o Brasil, pediram a publicação das atas eleitorais.

A Rússia, a China e alguns outros países apoiaram a alegação de vitória de Maduro.

Maduro disse a seus apoiadores no sábado que cerca de 2.000 pessoas haviam sido presas durante os protestos. A Human Rights Watch, sediada nos EUA, disse que pelo menos 20 pessoas foram mortas.

O Foro Penal disse nesta segunda-feira que confirmou 1.010 prisões.

Em uma carta conjunta assinada na segunda-feira, González e a popular líder da oposição, María Corina Machado, escreveram: “Estamos apelando para a consciência dos militares e da polícia e pedindo que eles fiquem ao lado do povo e de suas próprias famílias”

Mas há muito tempo os militares tem sido leais a Maduro.

“Estou disposto a fazer qualquer coisa e conto com vocês para garantir que a ordem prevaleça”, disse Maduro a eles em uma transmissão na televisão estatal no domingo.

O gabinete do procurador-geral negou que os detidos fossem manifestantes, rotulando-os como criminosos violentos por trás de atos de vandalismo, incluindo a derrubada de estátuas do falecido presidente Hugo Chávez, mentor de Maduro.

Dois militares foram mortos, de acordo com as autoridades venezuelanas.