Fortaleza Europa: a muralha nazista que não conseguiu impedir o ‘Dia D’

Para o 80º aniversário do desembarque do ‘Dia D’, a AFP percorreu as linhas costeiras do norte da Noruega até o sul da França para descobrir o que aconteceu com as defesas da Muralha do Atlântico, construídas pelos alemães com o objetivo de manter os Aliados afastados.

Temendo uma invasão aliada da Europa ocupada, Adolf Hitler, em 1942, ordenou a construção de um sistema de defesa costeira de 5 mil quilômetros, repleto de bunkers, locais para armas de alto calibre, armadilhas para tanques e outros obstáculos.

O fotojornalista da AFP Olivier Morin passou três semanas documentando os restos das supostamente inexpugnáveis fortificações, que foram rompidas pelos Aliados no Dia D.

Segue um breve resumo da Muralha do Atlântico:

– 300 mil trabalhadores –

Mais de 20 milhões de metros cúbicos de concreto e 1,2 milhões de toneladas de aço foram utilizados para construir milhares de fortificações ligadas por arame farpado ao longo das costas do Atlântico e do Mar do Norte, desde a França, passando pela Bélgica, Países Baixos e Dinamarca até a Noruega.

Mais de 300 mil trabalhadores de todas as nacionalidades trabalharam apenas na parte francesa, alguns deles prisioneiros forçados ao trabalho, mas também pessoas em dificuldades desesperadas por trabalho ou trabalhadores de fábricas alemãs.

Comunidades inteiras foram forçadas a sair de suas terras para dar lugar ao maior projeto de defesa de Hitler, que levou mais de dois anos para ser construído.

Na capital holandesa, Amsterdã, milhares de casas, sete escolas, três igrejas e dois hospitais foram demolidos em nome da defesa da “Fortaleza Europa”.

– ‘Ouriços’ e ‘aspargos’ –

Em 1944, com uma invasão aliada cada vez mais iminente, o marechal de campo alemão Erwin Rommel foi encarregado de reforçar as defesas.

Os Aliados conseguiram enganar os nazistas, fazendo-os pensar que planejavam um desembarque na costa norte da França, perto de Calais, o que deixou longos trechos da costa amplamente abertos para a invasão, incluindo o que se tornaria as praias do desembarque da Normandia.

Rommel correu para posicionar mais de 2 mil tanques, canhões e destruidores de tanques ao longo da costa da Normandia, incluindo “ouriços tchecos” – obstáculos antitanque de aço pontiagudos – e postes de madeira apelidados de “Aspargos de Rommel” usados para tentar impedir a aterrissagem de planadores e paraquedistas.

Mais de cinco milhões de minas foram plantadas ao longo das praias. Mas em vão.

– Rompido em poucas horas –

A Muralha provou ser inadequada diante do planejamento que envolveu os desembarques do Dia D em 6 de junho de 1944.

Naquela noite, 156 mil soldados aliados abriram uma brecha nas defesas de 80 mil soldados alemães.

Os EUA sofreram perdas significativas, especialmente na praia de Omaha, onde seus soldados se encontraram presos em uma faixa estreita de areia sob altos penhascos de areia e pedra.

Apesar dos desafios, britânicos, franceses, americanos e canadenses levaram apenas alguns dias para estabelecer uma base na Normandia, onde desembarcaram 800 mil tropas e mais de 100 mil veículos até o final de junho.

Em 11 meses, a Alemanha havia se rendido.

– Aluguéis de AirBnB –

Remanescentes da Muralha do Atlântico ainda estão espalhados ao longo da costa da Europa, mas muitos foram engolidos pela areia ou afundaram no mar.

Alguns foram convertidos em museus, como em Batz-sur-Mer, na França, em Ostend, na Bélgica, e em Noordwijk, nos Países Baixos.

Na cidade francesa de Cherbourg, grafiteiros transformaram um bunker em uma nave espacial, enquanto na vila bretã de Saint-Pabu outro foi renovado e transformado em um aluguel no Airbnb.

O governo holandês, em 2014, lançou um “Dia do Bunker” anual, quando as paredes das fortificações são abertas ao público.

