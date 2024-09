Fotógrafo palestino da AFP Mahmud Hams vence prêmio Visa de Ouro News

O fotógrafo palestino da AFP Mahmud Hams ganhou neste sábado (7) o prêmio Visa de Ouro News, o mais prestigioso do festival internacional de fotojornalismo Visa pour l’image, concedido em Perpignan, na França, pelo seu trabalho sobre a guerra em Gaza.

O repórter de 44 anos, que trabalha na AFP desde 2003 no território palestino, agradeceu ao júri em um vídeo divulgado durante a cerimônia de entrega do prêmio.

“Espero que as fotos que tiramos mostrem ao mundo que esta guerra e os sofrimentos precisam acabar”, destacou Mahmud Hams em um comunicado da agência.

Devido ao atraso na obtenção do visto, o fotógrafo não pôde comparecer a Perpignan para receber o prêmio pessoalmente, mas deve poder ir à França nas próximas semanas, informou Stéphane Arnaud, adjunto da chefia da redação central da AFP para fotografia, que recebeu o prêmio em seu nome.

Os outros indicados ao Visa de Ouro News foram Ziv Koren por suas fotos do ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra; Corentin Fohlen por sua reportagem no Haiti sobre o “poder das gangues”; e John Moore por seu trabalho sobre a guerra implacável contra o tráfico de drogas no Equador.

– Um testemunho “para a história” –

Com sua família, Mahmud Hams saiu de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em fevereiro de 2024 e trabalha desde então para a AFP no Catar.

“Mahmud e seus colegas, fotógrafos e jornalistas da AFP na Faixa de Gaza, realizaram um trabalho extraordinário sob todos os aspectos”, afirmou Éric Baradat, diretor adjunto de Informação da AFP responsável pela fotografia.

“Seu testemunho é um marco e ficará para a história”, acrescentou.

Em um festival com destaque para a cobertura da guerra em Gaza, o Visa de Ouro da Cidade de Perpignan Rémi Ochlik, nomeado em homenagem a um fotógrafo de guerra francês morto na Síria em 2012, também foi concedido a um jornalista palestino, Loay Ayyoub, por seu trabalho em Gaza para o jornal americano The Washington Post.

No entanto, o prefeito dessa cidade do sul da França, Louis Aliot, do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional, recusou-se a entregar o prêmio a Ayyoub por considerá-lo muito próximo do grupo islamista Hamas.

O festival Visa pour l’image é o principal evento internacional dedicado ao fotojornalismo. Todo ano, oferece gratuitamente exposições, projeções, encontros com fotógrafos e debates durante uma semana profissional, que este ano chega ao fim hoje.

As 26 exposições abertas desde 31 de agosto, porém, permanecerão acessíveis ao público até 15 de setembro.

No total, o festival e seus parceiros distribuíram quase 200 mil euros (cerca de 1,23 milhão de reais) para ajudar os fotojornalistas a continuar sendo testemunhas das realidades, muitas vezes trágicas, do planeta.

