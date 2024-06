Fracassa golpe de Estado na Bolívia e general que liderou a mobilização militar é preso

reuters_tickers

6 minutos

Por Daniel Ramos

LA PAZ (Reuters) – As Forças Armadas bolivianas e seus veículos blindados retiraram-se do palácio presidencial em La Paz na noite desta quarta-feira e um general foi preso após o presidente Luis Arce denunciar uma tentativa de “golpe de Estado” contra o governo e pedir apoio internacional.

Mais cedo nesta quarta-feira, unidades militares lideradas pelo general Juan Jose Zúñiga, recém destituído de seu comando militar, haviam se reunido na praça central Plaza Murillo, onde estão localizados o palácio presidencial e o Congresso. Uma testemunha da Reuters viu um veículo blindado colidir contra uma porta do palácio presidencial e soldados entrarem correndo.

Em um pronunciamento ao país, Arce denunciou que havia uma tentativa de golpe de Estado e fez um apelo aos bolivianos para saírem em defesa da democracia.

“Hoje o país está enfrentando uma tentativa de golpe de Estado. Hoje o país enfrenta mais uma vez interesses para que a democracia na Bolívia seja interrompida”, disse o Arce no palácio presidencial, com soldados armados do lado de fora.

“O povo boliviano está sendo convocado hoje. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado em favor da democracia.”

Algumas horas depois, uma testemunha da Reuters presenciou a retirada dos soldados da praça, enquanto a polícia assumia o controle do local.

Dentro do palácio presidencial, Arce empossou José Wilson Sánchez como comandante militar no lugar de Zúñiga. Sánchez pediu aos soldados que retornassem aos quartéis e aos seus líderes que evitassem o derramamento de sangue.

Os Estados Unidos disseram que estavam monitorando de perto a situação e pediram calma e moderação.

As tensões têm aumentado na Bolívia antes das eleições gerais de 2025, com o ex-presidente de esquerda Evo Morales planejando concorrer contra o antigo aliado Arce, criando uma grande divisão no partido socialista, no poder, e uma incerteza política mais ampla.

Muitos não querem o retorno de Morales, que governou de 2006 a 2019, quando foi deposto em meio a protestos generalizados e substituído por um governo conservador interino. Arce então venceu as eleições em 2020.

Zúñiga disse recentemente que Morales não deveria poder retornar à Presidência e ameaçou bloqueá-lo caso ele tentasse, o que levou Arce a remover Zúñiga de seu cargo.

Zúñiga se dirigiu aos repórteres na praça e citou a raiva crescente no país, que vem enfrentando uma crise econômica com o esgotamento das reservas do banco central e a pressão sobre a moeda boliviana, uma vez que as exportações de gás diminuíram.

“Os três chefes das Forças Armadas vieram expressar nossa consternação”, disse Zúñiga a uma estação de TV local, pedindo um novo gabinete de ministros. Ele não chegou a pedir a remoção de Arce.

“Parem de destruir, parem de empobrecer nosso país, parem de humilhar nosso Exército”, disse, em uniforme completo e ladeado por soldados, insistindo que a ação era apoiada pelo público.

A Procuradoria-Geral da Bolívia informou que iniciará uma investigação criminal contra Zúñiga e aqueles que o acompanharam nos acontecimentos desta quarta-feira.

“A Procuradoria-Geral do Estado reafirma o seu compromisso com a defesa da legalidade e dos interesses gerais da sociedade no âmbito da preservação da nossa democracia”, afirmou em comunicado.

Zúñiga foi preso na noite desta quarta-feira.

REAÇÃO

Morales, líder do partido governista socialista MAS, disse que seus partidários se mobilizariam em apoio à democracia.

Ele acusou Zúñiga de tentar dar um golpe de Estado, anunciou uma paralisação geral e uma convocação para bloqueio das estradas.

“Não permitiremos que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem as pessoas”, disse Morales.

Muitos bolivianos foram à Plaza Murillo para expressar seu apoio a Arce e condenar a ação militar.

O presidente “apoia pessoas humildes, pessoas vulneráveis ​​que estão passando por momentos muito difíceis”, disse Yola Mamani à Reuters.

“Conte com o nosso apoio”, disse em relação a Arce. “E este senhor Zúñiga, deixe cair sobre ele o peso da lei”, acrescentou.

O apoio público a Arce e à democracia boliviana foi manifestado também por líderes regionais, e até mesmo opositores políticos conservadores na Bolívia, incluindo a ex-presidente Jeanine Áñez, que está presa, condenaram veementemente a ação militar.

Em nota, o governo brasileiro condenou “nos mais firmes termos” a tentativa de golpe na Bolívia e manifestou e solidariedade a Arce.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou uma publicação na rede social X para condenar o ato.

“A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão presidido por Luis Arce”, afirmou.

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, também reagiu à mobilização militar em um post no X.

“Expressamos a mais veemente condenação da tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Nosso total apoio e suporte ao presidente Luis Alberto Arce Catacora”, disse.

(Reportagem de Daniel Ramos)