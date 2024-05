França pode anunciar o envio de treinadores militares para a Ucrânia em breve, segundo diplomatas

Por John Irish

PARIS (Reuters) – A França poderá em breve enviar treinadores militares para a Ucrânia, apesar das preocupações de alguns aliados e das críticas da Rússia, e pode anunciar sua decisão na próxima semana durante uma visita do presidente ucraniano, segundo três fontes diplomáticas.

Os diplomatas disseram que Paris espera forjar e liderar uma coalizão de países que ofereçam tal assistência ao esforço de guerra de Kiev, apesar de alguns de seus parceiros da União Europeia temerem que isso possa tornar mais provável um conflito direto com a Rússia.

A França enviaria inicialmente um número limitado de funcionários para avaliar as modalidades de uma missão antes de enviar várias centenas de instrutores, disseram dois dos diplomatas.

O treinamento se concentraria na remoção de minas, mantendo o equipamento operacional e o conhecimento técnico dos aviões de guerra a serem fornecidos pelo Ocidente, disseram eles. Paris também financiaria, armaria e treinaria uma brigada motorizada ucraniana.

“Os acordos estão muito avançados e podemos esperar algo na próxima semana”, disse uma das fontes.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy deve chegar à França em 6 de junho, no 80º aniversário do Dia D, quando os soldados aliados desembarcaram na Normandia para expulsar as forças alemãs nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele irá conversar com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris no dia seguinte.

O principal comandante da Ucrânia disse na segunda-feira que assinou uma documentação que permite que os instrutores militares franceses visitem os centros de treinamento ucranianos em breve.