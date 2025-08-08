The Swiss voice in the world since 1935
Fronteiras da pesquisa

Como são feitos os semicondutores

A fabricação de chips semicondutores para computadores, máquinas, transportes e muitos outros dispositivos é um processo caro e demorado.

Escrevo sobre a rápida evolução da tecnologia de inteligência artificial e seus possíveis impactos na sociedade. Natural da Inglaterra, passei algum tempo na BBC em Londres antes de me mudar para a Suíça para ingressar na SWI swissinfo.ch.

Meu trabalho é produzir vídeos e podcasts sobre temas ligados à ciência e tecnologia. Sou especialista em desenvolver formatos de vídeo explicativos para visualização em celulares, misturando estilos de animação e documentário. Estudei cinema e animação na Universidade de Artes de Zurique e comecei a trabalhar como jornalista na SWI swissinfo.ch em 2004. Desde então, me especializei na criação de diferentes estilos de animação para nossos produtos visuais.

As diversas etapas da produção exigem instalações especializadas e equipamentos caros. É por isso que a fabricação de semicondutores exige grandes investimentos e conhecimento técnico especializado.

Adaptação: Fernando Hirschy

