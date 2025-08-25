The Swiss voice in the world since 1935
Morre aos 99 anos Shlomo Graber, sobrevivente do Holocausto

Foto em preto e branco de homem idoso
Shlomo Graber morre aos 99 anos Keystone-SDA

O artista Shlomo Graber faleceu ontem em Basileia aos 99 anos. Ele era um dos últimos testemunhos vivos do Holocausto e dos crimes do nazismo ainda residente na Suíça.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A morte foi confirmada nesta manhã pela Comunidade Judaica Renana, a pedido da agência Keystone-ATS.

Nascido em 1926 em Maidan – cidade que, à época, pertencia à Tchecoslováquia e hoje integra a região ucraniana da Transcarpácia –, Graber se mudou com a família para a Hungria aos 5 anos. Em maio de 1944, foi deportado para o campo de concentração de Auschwitz, onde os nazistas assassinaram sua mãe, irmãos e outros parentes, como narra em sua autobiografia “Dreimal dem Tod entkommen” (“Três vezes escapando da morte”).

Últimos sobreviventes do Holocausto lutam contra o esquecimento

Este conteúdo foi publicado em Eles tinham quatro, 15 anos ou apenas 7 meses quando foram mandados para os campos de concentração nazistas de Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald e Ravensbruck. Alguns nasceram lá. De alguma forma, sobreviveram, alguns constituíram família, e hoje, no ocaso de suas vidas, lutam contra o esquecimento.

ler mais Últimos sobreviventes do Holocausto lutam contra o esquecimento

Após a guerra, fixou-se em Israel – onde serviu ao Exército por sete anos – antes de se mudar definitivamente para a Suíça, em 1989. Em Basileia, dedicou-se à escrita e à pintura (no centro histórico da cidade, gerenciava com a companheira a “Galerie Spalentor”). Comprometido com a preservação da memória da Shoah, participou de encontros em escolas e publicou livros sobre o tema.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

