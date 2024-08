Fundador do Telegram é preso na França, dizem fontes

4 minutos

Por Ingrid Melander e Guy Faulconbridge

PARIS/MOSCOU (Reuters) – Pavel Durov, bilionário nascido na Rússia, fundador e proprietário do aplicativo de mensagens Telegram, foi preso no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, logo após aterrissar em um jato particular no final do sábado, disseram três fontes à Reuters.

A prisão do bilionário de 39 anos provocou no domingo uma advertência de Moscou a Paris de que ele deveria ter seus direitos respeitados e críticas do proprietário da rede social X, Elon Musk, que disse que a liberdade de expressão na Europa está sob ataque.

Não houve confirmação oficial da França sobre a prisão, mas duas fontes policiais francesas e uma fonte russa disseram que Durov foi preso logo após chegar ao aeroporto de Le Bourget em um jato particular do Azerbaijão.

Uma das duas fontes da polícia francesa disse que, antes da chegada do jato, a polícia havia percebido que ele estava na lista de passageiros e decidiu prendê-lo porque ele era alvo de um mandado de prisão na França.

Durov, que tem dupla cidadania, francesa e dos Emirados Árabes Unidos, foi preso como parte de uma investigação policial preliminar por supostamente permitir uma ampla gama de crimes devido à falta de moderadores no Telegram e à falta de cooperação com a polícia, disse uma terceira fonte policial francesa.

Uma unidade da polícia digital e a unidade nacional de polícia antifraude da França estão liderando a investigação, disse essa fonte, acrescentando que o juiz é especializado em crime organizado.

Representantes do Telegram não responderam a repetidos pedidos de comentários feitos pela Reuters. O Ministério do Interior da França, a polícia e a promotoria de Paris não se manifestaram. Durov pode ser indiciado neste domingo, de acordo com a mídia francesa.

A legisladora russa Maria Butina, que passou 15 meses na prisão dos EUA por atuar como agente russa não registrada, disse que Durov “é um prisioneiro político – vítima de uma caça às bruxas do Ocidente”. A prisão de Durov liderou os boletins de notícias na Rússia.

O Telegram, com sede em Dubai, foi fundado por Durov, que deixou a Rússia em 2014 depois de se recusar a cumprir as exigências de fechar as comunidades de oposição em sua plataforma de mídia social VK, vendida por ele.

O aplicativo, com cerca de 1 bilhão de usuários, é particularmente influente na Rússia, na Ucrânia e nas repúblicas da antiga União Soviética. Ele é classificado como uma das principais plataformas de mídia social, depois de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok e WeChat.

Durov, cuja fortuna é estimada em 15,5 bilhões de dólares pela Forbes, disse em abril que alguns governos tentaram pressioná-lo, mas que o aplicativo deve permanecer como uma “plataforma neutra” e não como um “ator da geopolítica”.

“Prefiro ser livre a receber ordens de qualquer pessoa”, disse Durov em abril sobre sua saída da Rússia e a busca por um lar para sua empresa, que incluiu passagens por Berlim, Londres, Cingapura e San Francisco.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que enviou uma nota a Paris exigindo acesso a Durov.

O ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, disse que Durov havia julgado mal ao fugir da Rússia e pensar que nunca teria que cooperar com os serviços de segurança no exterior.

Medvedev, que usa regularmente o Telegram para criticar e insultar o Ocidente, disse que Durov queria ser um “brilhante homem do mundo que vive maravilhosamente sem uma pátria”.

“Ele calculou mal”, disse Medvedev. “Para todos os nossos inimigos comuns agora, ele é russo – e, portanto, imprevisível e perigoso.”

A Rússia começou a bloquear o Telegram em 2018 depois que o aplicativo se recusou a cumprir uma ordem judicial que concedia aos serviços de segurança do Estado acesso às mensagens criptografadas de seus usuários.

A ação interrompeu muitos serviços de terceiros, mas teve pouco efeito sobre a disponibilidade do Telegram no país. A ordem de proibição, no entanto, provocou protestos em massa em Moscou e críticas de ONGs.

(Por Ingrid Melander, Gilles Guillaume, Corentin Chappron e Alain Acco em Paris, e Guy Faulconbridge em Moscou)