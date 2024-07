Furacão Beryl passa sobre Ilhas Cayman e deixa rastro de destruição antes de se dirigir ao México

reuters_tickers

3 minutos

Por Zahra Burton

KINGSTON (Reuters) – O furacão Beryl atingiu nesta quinta-feira as Ilhas Cayman e tomou a direção de alguns dos principais resorts turísticos do México, depois de passar pela Jamaica com ventos que arrancaram árvores e destruíram edificações.

Nos últimos dias, o Beryl, que é classificado neste momento como Categoria 2, deixou para trás um rastro mortal de destruição em várias ilhas menores do Caribe.

Até agora, pelo menos dez pessoas morreram por causa da tempestade, e esse número pode subir, especialmente no leste do Caribe, onde as comunicações foram restabelecidas em ilhas que foram devastadas pelas inundações e fortes ventos.

“Estamos felizes por estarmos vivos, felizes pelo fato de os danos não terem sido tão extensos”, afirmou Joseph Patterson, um apicultor ativo na política local e que mora na cidade jamaicana de Bogue. Ele disse que linhas de energia caíram, estradas foram bloqueadas e houve “tremendos danos” a fazendas locais.

Pelo menos 1.000 pessoas foram para abrigos na noite de quarta-feira, afirmou Richard Thompson, chefe interino da agência de desastres do país. Até agora, ele afirmou que apenas uma morte foi atribuída ao furacão.

Mais da metade dos clientes da principal companhia de energia elétrica do país estava sem o serviço na tarde desta quinta-feira.

O centro do Beryl contornou a costa sul jamaicana, atingindo comunidades como uma poderosa tempestade de Categoria 4 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, antes de perder um pouco de força.

Espera-se que os ventos diminuam mais nos próximos dois dias, mas eles ainda terão força para serem classificados como um furacão quando se aproximarem da Península de Yucatán, no México.

Na tarde desta quinta-feira, o Beryl cruzou as Ilhas Cayman. O furacão estava localizado a cerca de 217 quilômetros a oeste de Grand Cayman, a maior das três ilhas que compreendem o território britânico, de acordo com o mais recente alerta do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O furacão está a caminho de chegar, na noite desta quinta-feira ou manhã de sexta, ao popular resort costeiro de Tulum, no México.

Os ventos sustentados do Beryl diminuíram para 177 km/h, mas ele está despejando de 10 a 15 centímetros de chuvas sobre as Ilhas Cayman, segundo o centro norte-americano de furações. Uma quantidade semelhante é esperada sobre Yucatán.

Cancún, maior destino turístico do México, está localizada a uma pequena distância de Tulum, ambas as regiões estão no trajeto previsto para a tempestade.

Nesta quinta-feira, o aeroporto internacional de Cancún estava lotado de turistas tentando pegar os últimos voos antes que o furacão atinja a cidade. Cerca de cem voos foram cancelados, de acordo com uma publicação no X feita pelo governador do Estado.

Beryl é o primeiro furacão da temporada de 2024 do Atlântico. Em seu pico nesta semana, tornou-se a tempestade que mais cedo na história atingiu Categoria 5 em uma temporada.

(Por Zahra Burton in Kingston; reportagem adicional de Robertson Henry em St. Vincent e Natalia Siniawski em Gdansk)