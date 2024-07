Furacão Beryl toca o solo no México em alerta vermelho

O furacão Beryl atingiu o México na manhã desta sexta-feira(5) ao atingir a Península de Yucatán, a nordeste da cidade turística de Tulum, deixando um rastro de destruição e sete mortes ao passar pelo Caribe.

A autoridade nacional de defesa civil do México decretou alerta vermelho, que implica perigo máximo, para os estados de Quintana Roo e Yucatán.

Beryl tocou a terra em uma cidade costeira a duas horas do famoso balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo.

“Por favor, fiquem em casa”, alertou a governadora María Lezama, em um vídeo divulgado na noite de quinta-feira.

O último boletim divulgado às 12h GMT (9h em Brasília) pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), com sede em Miami, afirma que o furacão sustenta ventos de até 160 km/hora.

O serviço meteorológico mexicano o classificou como categoria 2 em uma escala de 5, com ventos de 175 km por hora e picos de 220 km/h.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil do México afirmou na rede social X que o Beryl trará “chuvas intensas a torrenciais, ventos extremos e ondulação elevada na península de Yucatán”.

Por sua vez, o NHC alertou que ventos com força de furacão, tempestades e ondas fortes são esperados em Yucatán.

– Alertas e evacuações –

Centenas de turistas foram evacuados na região e as autoridades pediram à população que se proteja em áreas altas.

A potência crescente do vento e das chuvas deixaram os moradores de Tulum em alerta. Eles começaram a lotar os abrigos, disse à AFP Amairani Och, diretor de um dos disponibilizados em uma escola que já atendia 290 pessoas.

Beryl é o primeiro furacão da temporada do Atlântico, que vai do início de junho ao final de novembro, e deixou os cientistas impressionados com sua intensidade.

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos classificaram o fenômeno como categoria 5 durante sua trajetória, o primeiro furacão a atingir esta potência no início de um mês de julho.

Os cientistas acreditam que as mudanças climáticas, que provocam temperaturas mais elevadas da água, favorecem as tempestades e aumentam a probabilidade de intensificação rápida.

– Retirada de emergência –

O presidente Andrés Manuel López Obrador pediu, na rede social X, que a população procure “partes elevadas” para evitar riscos.

“Não devemos titubear, o material se recupera. O mais importante é a vida”, acrescentou.

Em Tulum, município de 47 mil habitantes, o governo determinou a suspensão das atividades a partir da tarde de quinta-feira. Comerciantes protegeram seus estabelecimentos com tábuas de madeira e os supermercados fecharam. O aeroporto suspendeu suas operações.

Muitos turistas foram evacuados dos hotéis costeiros e outros saíram da zona de impacto em ônibus.

Quase 100 voos nacionais e internacionais programados entre quinta e sexta-feira foram cancelados no aeroporto de Cancún, principal aeroporto do Caribe mexicano.

O Exército deslocou cerca de 8.000 soldados para Tulum e anunciou que tem provisões e 34.000 litros de água purificada para a população.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) dos Estados Unidos alertou em maio que a temporada de furacões deve ser extraordinária, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou mais.

