Furacão Ernesto perde força ao atingir Bermudas, mas ainda é tempestade perigosa

2 minutos

Por Jasmine Patterson e Nicola Muirhead

BERMUDAS (Reuters) – O furacão Ernesto atingiu as Bermudas na manhã deste sábado e castigou o território insular britânico com fortes ventos, uma grande tempestade e enchentes potencialmente fatais.

Ernesto chegou com ventos de 140 quilômetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, embora tenha perdido força e se transformado em uma tempestade de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5.

“Ernesto segue sendo um furacão grande e poderoso, com uma leve previsão de abrandamento nesta manhã, enquanto continua avançando em direção ao norte-nordeste”, afirmou o Serviço Meteorológico de Bermudas.

A concessionária de energia elétrica Belco disse que a tempestade causou queda do serviço em quase toda a ilha, com cerca de 26.100 dos 36.000 clientes sem luz até as 9 horas (10 horas no horário de Brasília).

Uma hora antes, a tempestade estava a cerca de 25 quilômetros ao norte-nordeste das Bermudas, um arquipélago com uma população de cerca de 64 mil pessoas e que fica a quase 1.000 quilômetros da costa da Carolina do Sul.

A tempestade deve lentamente deixar as Bermudas durante este sábado, podendo se dirigir ao leste de Terra Nova e Labrador na noite de segunda-feira, informou o centro.

(Reportagem de Jasmine Patterson e Nicola Muirhead nas Bermudas; Reportagem adicional de Daniel Trotta em Carlsbad, Califórnia, e Gursimran Kaur em Bengaluru)