Furacão Francine causa inundações e cortes de energia na Louisiana

O furacão Francine se deslocava nesta quarta-feira (11) sobre a Louisiana, no sul dos Estados Unidos, e embora tenha perdido um pouco de força após tocar terra com chuvas e ventos fortes, causou inundações, cortes de energia e alguns danos materiais.

Após seu ingresso em território continental, Francine agora tem ventos de 140 km/h, sendo rebaixado a um furacão de categoria 1, em uma escala de 5. Quando impactou as costas da Louisiana por volta das 22H00 GMT (19h00 de Brasília), perto de Morgan City, seus ventos eram de 155 km/h (categoria 2).

“Marejada ciclônica que ameaça a vida, ventos com força de furacão e fortes chuvas continuam a afetar a Louisiana”, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu relatório das 00H00 GMT (21h00 de Brasília).

Imagens de emissoras de TV locais e nas redes sociais mostravam chuvas e ventos afetando cidades costeiras de jurisdições territoriais da Louisiana conhecidas como paróquias (condados), que realizaram evacuações obrigatórias desde terça-feira.

Também foram registradas inundações em algumas ruas, e alertas de possível tornado permanecem ativos para essas jurisdições. Mais de 221 mil clientes estavam sem energia elétrica na Louisiana, segundo o portal de monitoramento poweroutage.us.

– Primeiros danos –

Nas ruas de Houma, uma cidade ao sudoeste de Nova Orleans, sacos de areia foram colocados nas entradas dos edifícios para evitar a entrada de água. Imagens compartilhadas nas redes sociais pela estação de TV Weather Nation mostraram um imóvel severamente danificado nesta localidade, afetada por ventos fortes.

Em sua conta no X, o meteorologista Matthew Cappucci compartilhou imagens de três barcos à deriva, rio abaixo, na localidade de Dulac, Houma, em meio a chuvas e ventos.

Na paróquia de Jefferson, sua presidente, Cynthia Lee Sheng, explicou em coletiva de imprensa que o sistema de esgoto doméstico ficou saturado devido ao excesso de água produzido pela tempestade. Isso impediu o escoamento do esgoto ou da água das máquinas de lavar.

Francine também representa uma ameaça para a área metropolitana de Nova Orleans, onde os abrigos estavam lotados.

“As condições estão piorando rapidamente na área metropolitana de Nova Orleans à medida que se aproximam os ventos mais fortes e as chuvas mais intensas (…) Abriguem-se no local e mantenham-se afastados das janelas!”, disse a filial do Serviço Meteorológico para a região.

Parte da área que está na trajetória estimada do furacão sofreu o impacto dos devastadores furacões Katrina (2005), Laura (2020) e Ida (2021).

– Enfraquecerá depois –

“Francine está se movendo para o nordeste a 28 km/h. Esse movimento deve continuar, levando o sistema através do sudeste da Louisiana esta noite [quarta-feira] e através do Mississippi na quinta-feira e na noite de quinta-feira”, acrescentou o NHC.

“Espera-se um enfraquecimento rápido, e o sistema deve se tornar um ciclone pós-tropical na noite de quinta-feira ou na sexta-feira”, especificou o órgão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência na Louisiana na terça-feira, medida que permite liberar fundos federais para ajudar as autoridades locais.

Sob a chuva, pescadores, membros da equipe de futebol com o treinador e o prefeito da cidade de Jean Lafitte colocaram sacos de areia para proteger as propriedades perto de um pântano navegável.

Dezenas de famílias passaram a noite anterior em alguns abrigos, relataram meios de comunicação locais. Na paróquia de Lafourche, havia um toque de recolher até o amanhecer de quinta-feira, para evitar pessoas nas ruas durante a passagem do furacão.

“Vamos ver algumas árvores caírem, algumas falhas nas linhas elétricas, então não queremos que haja pessoas nas estradas”, disse o presidente de Lafourche, Archie Chaisson.

– Temporada agitada –

Francine é o sexto fenômeno meteorológico da temporada de 2024 no Atlântico, que vai de junho a novembro. Antes, em agosto, o furacão Ernesto causou chuvas e apagões em Porto Rico. Previamente, circularam Debby, Chris, Beryl e Alberto.

Debby atingiu a costa leste dos Estados Unidos como furacão, causando pelo menos oito vítimas, segundo relatórios da imprensa. Em julho, Beryl alcançou a categoria 5 no Caribe e entrou com menos força no Texas. Autoridades de países afetados por Beryl (Estados Unidos, Venezuela, São Vicente e Granadinas, Granada, Jamaica e Canadá) relataram pelo menos 67 vítimas relacionadas direta ou indiretamente a esse furacão.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a temporada de furacões deste ano no Atlântico está agitada, já que a alta temperatura do oceano aumenta a intensidade desses fenômenos. Esperam-se 25 tempestades, das quais 13 seriam furacões.

