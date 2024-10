Furacão Helene expõe falta de assistência federal contra enchentes em áreas montanhosas

reuters_tickers

1 minuto

Por Andy Sullivan e Grant Smith e Simon Jessop

(Reuters) – À medida que os moradores do oeste da Carolina do Norte recompõem suas vidas após a passagem do furacão Helene, poucos poderão contar com o seguro do governo federal contra enchentes para ajudá-los a se reconstruir.

Aproximadamente 1 em cada 200 residências unifamiliares na região está coberta pelo Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP, na sigla em inglês), de acordo com uma análise da Reuters de dados do governo — um nível de cobertura muito mais baixo do que o encontrado nos bairros costeiros e ribeirinhos para os quais o programa foi criado.

Isso se deve ao fato de que o programa federal se concentra nos riscos de inundação representados apenas pela elevação dos mares e pelo aumento do volume dos rios, e não na ameaça representada pelo tipo de chuva extrema provocada pelo Helene.

A tempestade despejou mais de 35 centímetros de chuva em três dias no oeste da Carolina do Norte, transformando encostas de montanhas em deslizamentos de terra e riachos em torrentes.

“É horrível”, disse Aaron Smith, que disse estar tentando descobrir para onde levar sua família depois que sua casa no vilarejo de Bat Cave foi destruída. “Não vejo nada para onde voltar.”