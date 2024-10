Galípolo diz que sempre ouviu de Lula a garantia de liberdade na tomada de decisões do BC

BRASÍLIA (Reuters) – Indicado à presidência do Banco Central, Gabiel Galípolo afirmou nesta terça-feira que sempre ouviu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que terá a garantia de liberdade na tomada de decisão no comando da autarquia.

Em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado, ele afirmou ainda que todas as conversas com senadoras e senadores também foram no sentido de assegurar liberdade na gestão.

A expectativa é de que a indicação de Galípolo seja avaliada pelo plenário da Casa na parte da tarde.