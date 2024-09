Gato Larry de Downing Street tem ‘rival russo’ após a chegada da família Starmer

Larry, o famoso gatinho da residência do primeiro-ministro britânico em Downing Street, tem um novo rival com a chegada do trabalhista Keir Starmer em julho, que levou consigo um gato russo adotado por seus filhos.

Larry, que já conheceu seis primeiros ministros, chegou ao número 10 de Downing Street em 15 de fevereiro de 2011 com a missão de espantar roedores.

Mas desde então, foi muito além desse papel. O “Chief Mouser” de 17 anos se tornou uma atração e um dos gatos mais famosos do mundo. Sua conta @Number10cat (não oficial) na rede social X tem mais de 900 mil seguidores.

Conhecido por seu incômodo com quem se aventura em seu território, Larry já advertiu o recém-chegado no X: “O gatinho deve se reportar a Larry”.

A mensagem foi postada logo após Keir Starmer anunciar que sua filha de 13 anos adotou o gatinho siberiano na segunda-feira.

A família Starmer já tinha um gato, Jojo. Os dois filhos do primeiro-ministro trabalhista preferiram um pastor alemão em vez de outro gatinho, explicou o primeiro-ministro à BBC. Mas depois de “longas negociações”, o gatinho siberiano juntou-se à família, explicou Keir Starmer.

A imprensa britânica questionou nesta terça-feira como será o relacionamento dos três gatos.

“O problema que temos, que já existia para o Jojo, é que a única porta que nos permite sair da nossa nova casa é blindada e, por isso, ter uma porta para gatos será um pouco difícil”, explicou o primeiro-ministro.

O antecessor de Keir Starmer, o conservador Rishi Sunak, tinha uma cachorra, Nova. Segundo sua esposa, Akshata Murty, Nova e Larry mantinham “discussões acaloradas”, mas o gato “levava a vantagem”.

As façanhas de Larry incluem afugentar corajosamente uma raposa, uma das milhares em Londres, enquanto na véspera de Natal de 2020 atacou um pombo distraído.

Mas Larry está envelhecendo e parece muito preguiçoso ultimamente.

As autoridades estão preparadas para quando ele morrer. O plano para a morte da Rainha Elizabeth II recebeu o codinome de “London Bridge”, o do gato foi batizado de “Larry Bridges”.

