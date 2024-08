General dos EUA faz viagem não anunciada ao Oriente Médio

2 minutos

Por Phil Stewart

AMÃ (Reuters) – O principal general dos Estados Unidos iniciou uma visita não anunciada ao Oriente Médio neste sábado para discutir maneiras de evitar qualquer nova escalada nas tensões que possam se transformar em um conflito mais amplo, enquanto a região se prepara para uma retaliação iraniana contra Israel.

O General da Força Aérea C.Q. Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, iniciou a viagem na Jordânia e disse que também irá para o Egito e Israel nos próximos dias para ouvir as perspectivas dos líderes militares.

A visita ocorre no momento em que os EUA tentam fechar um acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, que, segundo Brown, “ajudaria a baixar a temperatura”, se for alcançado.

“Ao mesmo tempo, enquanto converso com meus pares, quais são as coisas que podemos fazer para impedir qualquer tipo de escalada mais ampla e garantir que estamos tomando todas as medidas apropriadas para (evitar) … um conflito mais amplo”, disse Brown à Reuters antes de aterrissar na Jordânia.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, tem procurado limitar as consequências da guerra de Israel em Gaza, que já está em seu 11º mês. O conflito arrasou grandes áreas de Gaza, provocou confrontos na fronteira entre Israel e o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, e desencadeou ataques dos Houthis do Iêmen contra navios do Mar Vermelho.

Enquanto isso, as tropas dos EUA foram atacadas por milícias alinhadas ao Irã na Síria, no Iraque e na Jordânia. Nas últimas semanas, as forças armadas dos EUA reforçaram forças no Oriente Médio para se protegerem contra ataques importantes do Irã ou de seus aliados, enviando o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln para a região para substituir o grupo do porta-aviões Theodore Roosevelt.

Os EUA também enviaram um esquadrão de F-22 Raptor para a região e um submarino de mísseis de cruzeiro.

“Trouxemos capacidade adicional para enviar uma mensagem forte para impedir um conflito mais amplo… mas também para proteger nossas forças caso sejam atacadas”, disse Brown, afirmando que a proteção das forças norte-americanas é “primordial”.