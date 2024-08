Gigante do cinema francês, Alain Delon morre aos 88 anos

PARIS (Reuters) – O ator francês Alain Delon, que derreteu os corações de milhões de fãs de cinema, seja interpretando assassino, bandido ou assassino de aluguel em seu auge do pós-guerra, morreu, disseram seus três filhos neste domingo. Ele tinha 88 anos.

Delon estava com problemas de saúde desde que sofreu um derrame em 2019, raramente saindo de sua propriedade em Douchy, na região francesa de Val de Loire.

O presidente Emmanuel Macron o saudou como um gigante da cultura francesa.

“Alain Delon desempenhou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para sacudir nossas vidas. Melancólico, popular, reservado, ele era mais do que uma estrela: ele era um monumento francês”, postou Macron no X.

Com impressionantes olhos azuis, Delon às vezes era chamado de “Frank Sinatra francês” por sua aparência bonita, uma comparação que Delon não gostava. Ao contrário de Sinatra, que sempre negou conexões com a máfia, Delon reconheceu abertamente seus amigos obscuros no submundo.

Em uma entrevista de 1970 com o New York Times, Delon foi questionado sobre tais conhecidos, um dos quais estava entre os últimos “Padrinhos” do submundo no porto mediterrâneo de Marselha.

“A maioria dos gangsters que conheço… eram meus amigos antes de eu me tornar ator”, disse ele. “Não me preocupo com o que um amigo faz. Cada um é responsável por seu próprio ato. Não importa o que ele faça.”