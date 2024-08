Ginasta argelina Kaylia Nemour faz história para a África com ouro nas barras assimétricas em Paris

PARIS (Reuters) – A argelina Kaylia Nemour tornou-se a primeira ginasta africana a ganhar uma medalha olímpica ao garantir o ouro com uma apresentação de tirar o fôlego nas barras assimétricas nos Jogos de Paris, neste domingo, que impressionou o público na Arena Bercy.

A apresentação acelerada da jovem de 17 anos, com várias manobras complexas de soltar e pegar, encantou a multidão que veio apoiar uma ginasta que já havia representado a França.

Os fãs gritaram e pularam de pé assim que Nemour completou sua apresentação. Ela imediatamente começou a chorar ao dar à Argélia sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, com sua performance marcando incríveis 15,700 pontos.

A chinesa Qiu Qiyuan, campeã mundial de 2023, ficou com a prata depois de ficar atrás de Nemour por apenas 0,2 ponto. A ginasta americana Sunisa Lee conquistou o segundo bronze olímpico consecutivo no aparelho com 14,800 pontos.

Nina Derwael, da Bélgica, campeã nos Jogos de Tóquio, ficou a 0,034 ponto do pódio.

