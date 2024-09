GM vai lançar no Brasil em 2025 seu 1º híbrido no mundo

SÃO PAULO (Reuters) – A General Motors anunciou nesta quarta-feira que vai investir 5,5 bilhões de reais no Estado de São Paulo em estratégia que vai incluir a produção local de veículos híbridos flex, apesar do plano global da montadora norte-americana de focar em modelos elétricos.

“O Brasil será o primeiro mercado a oferecer a tecnologia híbrida flex da GM no mundo”, disse o vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da General Motors, Rory Harvey, durante o anúncio em São Caetano do Sul, onde a GM possui uma de suas duas fábricas de veículos no Estado de São Paulo.

A GM já está desenvolvendo dois modelos híbridos flex no país, sendo que um deve ser lançado em 2025, afirmou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, onde está a outra fábrica de veículos da montadora no Estado. A GM não confirmou quando vai lançar os híbridos no país.

O Brasil é o terceiro maior mercado da marca Chevrolet e no país, no segmento de eletrificados, a empresa tem apenas um modelo à venda, o utilitário elétrico Blazer EV. Em outubro, deve chegar o Equinox EV, outro utilitário, também elétrico. Ambos os modelos são produzidos no México.

De janeiro ao final de agosto, a GM registrou vendas de 195,3 mil veículos, atrás de Volkswagen (241,5 mil) e Fiat (320,6 mil), da Stellantis, segundo dados da associação de concessionários Fenabrave.

A entidade afirmou na véspera que as vendas de carros eletrificados (híbridos e elétricos) somaram 14,45 mil unidades em agosto, disparando 55,6% sobre o volume emplacado um ano antes, mas caindo 5,25% na relação com julho. No acumulado do ano até o mês passado, o segmento teve 108,35 mil licenciamentos, 122,6% acima do apurado um ano antes.

A chinesa BYD foi a líder no emplacamento de híbridos e elétricos em agosto no Brasil, com 2.900 e 3.807 unidades, respectivamente, segundo a Fenabrave

Os recursos anunciados pela GM nesta quarta-feira, que fazem parte de um pacote de 7 bilhões de reais a serem aplicados até 2028 pela montadora no Brasil, também vão permitir “atualização de portfólio e a modernização de todas as instalações produtivas e operacionais” em São Paulo.

“Temos planos de ampliar também a linha de veículos elétricos, já a partir de 2025. Nosso objetivo é atender as mais diferentes necessidades dos clientes”, disse o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

A companhia afirmou que “segue estudando outras inovações”, como veículos híbridos plug-in flex, que permitem abastecimento com etanol, gasolina ou energia elétrica.