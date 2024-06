Gol de Weghorst no fim garante vitória da Holanda por 2 a 1 sobre a Polônia

3 minutos

Por Andrew Cawthorne

HAMBURGO, ALEMANHA (Reuters) – O atacante Wout Weghorst saiu do banco para marcar o gol no fim da partida e dar à Holanda uma merecida vitória por 2 x 1 sobre a Polônia na estreia do Grupo D da Euro, neste domingo.

Weghorst havia acabado de entrar em campo quando se esticou para completar um passe perfeito de Nathan Ake aos 37 minutos da segunda etapa, deixando em êxtase dezenas de milhares de torcedores da seleção laranja no Volksparkstadion, em Hamburgo.

“É muito importante conseguir a vitória na estreia e, para mim, pessoalmente, é um cenário que eu sonhava”, disse o jogador de 31 anos sobre o seu 12º gol pela seleção da Holanda.

“Eu previ que isso aconteceria e senti que faria o gol. Nosso objetivo agora é sair com o troféu.”

Como esperado, os holandeses dominaram desde o início com ataques insinuantes.

Mas eles não esperavam que, aos 16 minutos, Adam Buksa, substituto do craque polonês Robert Lewandowski, pulasse mais alto que três zagueiros para marcar de cabeça após escanteio do capitão Piotr Zielinski.

ÁUSTRIA E FRANÇA PELO CAMINHO

Os holandeses empataram aos 29 minutos com um chute rasteiro do atacante Cody Gakpo de fora da área, que desviou no zagueiro Bartosz Salamon e não deu chances para Wojciech Szczesny.

A seleção da Holanda perdeu uma série de chances no primeiro tempo para virar o jogo: o meio-campista Tijjani Reijnders errou um chute por centímetros, Memphis Depay desperdiçou duas boas oportunidades, Gakpo chutou por cima do gol e Virgil van Dijk viu um arremate à queima-roupa ser defendido.

Na defesa, Van Dijk parecia sempre um passo à frente do ataque polonês, enquanto Ake avançava para iniciar os ataques.

Os holandeses desperdiçaram mais oportunidades na segunda parte, com Denzel Dumfries cabeceando para defesa de Szczesny e Xavi Simons errando finalização após contra-ataque, antes de Weghorst entrar em cena e dar números finais à partida.

O técnico holandês Ronald Koeman fica aliviado pela equipe ter começado com uma vitória, já que terá pela frente jogos difíceis contra Áustria e França no Grupo D.

Para o treinador polonês Michal Probierz o resultado foi decepcionante, após um forte trabalho defensivo da sua equipe, e também pôs fim à sua invencibilidade de oito jogos pela seleção nacional.

(Reportagem de Andrew Cawthorne e Mark Gleeson)