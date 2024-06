Governo adia anúncio do Plano Safra para próxima semana; bancada ruralista lamenta

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O governo federal adiou para a próxima semana o anúncio do Plano Safra 2024/2025, inicialmente previsto para ser lançado nesta semana, informou o Palácio do Planalto nesta terça-feira, frustrando a expectativa do setor e provocando reação da bancada ruralista no Congresso.

O anúncio do Plano Safra ficou para o dia 3 de julho, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que participou de um encontro nesta terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o adiamento para a semana que vem, o anúncio do plano será realizado já com o ano safra em andamento, que começa em 1º de julho.

O governo normalmente anuncia o plano de financiamentos em junho, alguns meses antes do início do plantio da safra de soja, a principal cultura agrícola do país, que começa em meados de setembro.

Os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e Fernando Haddad, da Fazenda, também estiveram reunidos com Lula mais cedo.

Questionado por jornalistas sobre os motivos do adiamento, Teixeira disse que o governo ganhou mais uma semana para a preparação do evento.

De acordo com a CNN Brasil, o adiamento se dá porque o governo não teria recebido confirmação da presença de produtores ao evento no Palácio do Planalto, em meio a insatisfações do setor.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) reivindicou em abril ao governo um aumento de mais de 30% nos recursos para financiamentos do Plano Safra 2024/25 em relação ao ciclo passado, para 570 bilhões de reais.

Procurado, o Ministério da Agricultura não comentou o assunto imediatamente.

Em nota divulgada nesta terça-feira, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) “lamentou profundamente” o adiamento, apontando que ele se deve a uma “total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal”.

“Importante ressaltar que os produtores rurais ficarão descobertos durante a primeira semana de vigência do plano”, afirmou a frente na nota.

“O que leva mais tempo ainda para a chegada do crédito real aos produtores”, acrescentou a FPA.