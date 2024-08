Governo concede cinco terminais em PE, RS e RJ em 1º leilão portuário do ano

3 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – O governo federal conseguiu arrendar cinco áreas portuárias em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro nesta quarta-feira, em leilão que contou com poucos grupos interessados, mas intensa disputa por viva-voz.

O leilão envolveu três áreas no Porto de Recife (PE) – REC08, REC09 e REC10 para graneis como milho e arroz – uma no Porto de Rio Grande (RS) – RIG10 – e uma no Porto do Rio de Janeiro (RJ) – RDJ06.

O certame, o primeiro de arrendamentos portuários neste ano, deveria ter ocorrido no final de maio, mas foi adiado para esta quarta-feira por causa das chuvas no Rio Grande do Sul.

A primeira área – REC08, destinada a movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais e com previsão de investimentos de 51 milhões de reais – foi vencida com apenas um interessado que ofertou 50 mil reais pelo contrato de 10 anos. A empresa vencedora foi a Liquiport, que atua no Porto de Vitória e tem operações no Porto de Recife desde 2022.

A área REC09 – voltada a movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral, especialmente arroz, e com previsão de investimentos de 2,2 milhões de reais – foi arrematada pela Usina Petribú, que afirma ser a usina de cana-de-açúcar mais antiga em operação no Brasil. A empresa começou com proposta de 50 mil reais e venceu a rodada de lances viva-voz contra a Natrio, especializada em importação e distribuição de granéis sólidos, com oferta de 550 mil reais.

A Natrio, porém, venceu a área REC10 – dedicada para movimentação e armazenagem de granéis sólidos e cargas gerais e com estimativa de investimento de 2,9 milhões de reais. A empresa, que considera a área como estratégica para sua expansão, começou com lance de 100 mil reais e venceu a outra interessada no ativo, a Agemar Transportes, com oferta de 3,6 milhões pela outorga de 10 anos.

O terminal no Porto de Rio Grande foi arrematado por 50 mil reais, com oferta feita apenas pela gaúcha Sagres Operações Portuárias. A área – RIG10 – tem expectativa de investimento de 7,8 milhões de reais e é voltada a movimentação e armazenamento de carga geral.

Também com uma única proponente, a área portuária no Rio de Janeiro – RDJ06 – foi arrematada pela carioca Iconic, uma parceria entre Chevron Brasil Lubrificantes e a Ipiranga Lubrificantes, do grupo Ultrapar, com lance de 500 mil reais. A área para armazenagem e movimentação de carga geral líquida, prevê 10,1 milhões de reais em investimentos.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviário (Antaq), o segundo bloco de leilões portuários deste ano está previsto para setembro. O destaque do pregão será a área nova (greenfield) em Itaguaí (ITG02), no Rio de Janeiro, localizada em um dos principais portos brasileiros exportadores de minério de ferro.

A área ITGO2 está interligada por ferrovia (MRS) até a região do quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. O projeto prevê a construção de um píer exclusivo para a área, que já conta com operações do grupo CSN.