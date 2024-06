Governo de SP anuncia Equatorial como única finalista para ser acionista de referência da Sabesp

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) – O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira que a Equatorial Energia foi a única finalista no processo de disputa por um investidor estratégico no âmbito da privatização da Sabesp.

O anúncio era amplamente esperado, uma vez que já circulavam notícias de que a Equatorial teria sido a única a formalizar uma proposta pelas ações da companhia paulista de saneamento.

A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende reduzir sua participação na companhia dos atuais 50,3% para cerca de 18%, enquanto o acionista de referência será dono de uma fatia de 15%, que deverá ser mantida até o final de 2029.