Governo envia milhares de soldados e policiais às áreas devastadas pelas cheias na Espanha

O governo anunciou, neste sábado (2), que vai enviar mais 10 mil soldados e policiais para procurar pessoas desaparecidas e distribuir ajuda nas áreas devastadas pelas inundações na Espanha, o “maior desastre natural da história recente” do país, que deixou pelo menos 213 mortos.

“Hoje chegarão à província de Valência 4.000 soldados adicionais de unidades militares e (…) amanhã de manhã chegarão os 1.000 militares restantes”, que se juntarão aos 2.500 soldados já na região, anunciou o presidente do Governo, Pedro Sánchez.

Também serão também destacados 5.000 policiais e guardas civis, dobrando o número de agentes já presentes, para garantir a segurança e evitar saques que resultaram em 82 detenções, disse Sánchez no Palácio da Moncloa, após presidir uma reunião do comitê de gestão de crise.

O líder socialista descreveu este acontecimento como a “maior catástrofe natural da história recente” da Espanha e “a segunda enchente com mais vítimas na Europa deste século”.

Segundo um último balanço dos serviços de emergência divulgado neste sábado à noite, as inundações deixaram pelo menos 213 mortos, entre os quais 210 na região de Valência (leste), dois em Castilla-La Mancha (centro) e um na Andaluzia (sul).

O governo antecipa que o balanço vai aumentar, já que o número de desaparecidos é alto, e ainda há corpos presos em carros amontoados nas estradas e estacionamentos.

As tempestades de terça-feira despejaram em poucas horas uma quantidade de água equivalente à que cai em um ano. As inundações destruíram pontes, varreram casas e arrastaram centenas de veículos, que dificultam o deslocamento dos serviços de emergência.

– A resposta “não é suficiente” –

Diante da desesperança da população, que continua procurando desparecidos, implorando por água e alimentos, Sánchez admitiu estar “consciente de que a resposta não está sendo suficiente.”

O presidente regional de Valência, Carlos Mazón, que tem sofrido críticas pela lentidão da ajuda e pela demora no envio de alertas à população, na terça, anunciou na noite deste sábado uma série de medidas para reconstruir infraestruturas, garantir moradia para os afetados e evitar riscos epidemiológicos após as inundações.

“Sei que há problemas e carências graves, que ainda há serviços interrompidos, municípios soterrados”, disse o primeiro-ministro.

“Obrigada às pessoas que têm vindo ajudar a todos nós porque de parte das autoridades, ninguém”, disse, indignada, Estrella Cáceres, na cidade de Alfafar, onde os moradores continuavam tirando lama de suas casas neste sábado sem a presença do exército, constatou a AFP.

“Os políticos prometem muito e depois a ajuda chega quando chega”, disse, resignado, Mario Silvestre, de 86 anos, morador do povoado de Chiva, com dezenas de casas destruídas e aonde os soldados tampouco tinham chegado neste sábado.

– Catástrofe “sem precedentes” –

O primeiro-ministro garantiu que o governo “está pronto” para enviar às autoridades os recursos necessários e que já iniciou “os procedimentos para solicitar ajuda ao Fundo de Solidariedade da União Europeia”.

Sánchez visitará as áreas afetadas no domingo, juntamente com os reis da Espanha.

Ele expressou satisfação com o retorno de 94% do fornecimento de energia elétrica nas cidades afetadas e a remoção de mais de 2.000 veículos “e centenas de toneladas de lama e detritos”, o que permitiu a reabertura de estradas.

Precisamente uma das prioridades do exército, além da busca por desaparecidos, é reabrir as vias para permitir a chegada de ajuda.

“A magnitude desta catástrofe não tem precedentes”, admitiu ao jornal El País o ministro dos Transportes, Óscar Puente.

As manifestações de solidariedade continuavam este sábado, especialmente em Valência, onde milhares de pessoas tentavam, pelo segundo dia consecutivo, ir a pé para as localidades vizinhas afetadas, levando pás e vassouras.

O governo de Valência decretou restrições à circulação nas zonas afetadas durante o fim de semana, para evitar que atrapalhe o trabalho das equipes de resgate.

