Governo espera votar segundo projeto de regulamentação de reforma tributária nesta semana

3 minutos

BRASÍLIA (Reuters) – O governo federal quer avançar nas pautas econômicas — caso de segundo projeto que regulamenta a reforma tributária — no Congresso nesta semana, quando o Legislativo pretende funcionar em esquema de esforço concentrado, informou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta segunda-feira.

O recado para que o foco se concentre nas pautas de retomada do crescimento econômico foi passado em reunião do grupo da coordenação política com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda.

“A expectativa que o governo tem nesta semana de esforço concentrado da Câmara e do Senado é que a gente avance nas pautas que ajudam o Brasil a manter essa retomada do crescimento econômico, a redução do desemprego e o controle da inflação”, disse Padilha a jornalistas após a reunião.

“O trabalho que o governo, os nossos líderes da Câmara e do Senado no Congresso farão esta semana é para que a gente possa votar o segundo projeto de lei da regulamentação da reforma tributária, que está na Câmara. Vamos trabalhar para que seja tema central da retomada do esforço concentrado”, acrescentou.

Segundo o ministro, a proposta está bem encaminhada e há acordo entre os líderes de bancada em torno dela. Padilha afirmou ainda que a conclusão da regulamentação da reforma tributária até o final deste ano é prioridade para o governo.

Por conta da proximidade do período eleitoral, que naturalmente reduz o ritmo de votações do Congresso, o Legislativo deve concentrar seus trabalhos em semanas específicas, de forma a permitir a participação de parlamentares envolvidos com campanhas em suas bases eleitorais.

Durante a reunião, Lula teria ainda orientado que não apenas os responsáveis pela negociação política, mas todos os ministros com interlocução com o Congresso se envolvam nas conversas sobre a pauta econômica.

Segundo o Planalto, participaram da reunião, além do ministro das Relações Institucionais, os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela; e o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola. Também estiveram presentes os líderes do governo no Congresso, Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP); no Senado, Senador Jaques Wagner (PT-BA); e na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães (PT-CE).