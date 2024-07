Governo estima déficit fiscal de R$32,6 bi em 2024 e confirma contenção de R$15 bi de ministérios

BRASÍLIA (Reuters) – Os ministérios do Planejamento e da Fazenda projetaram nesta segunda-feira que o governo central fechará 2024 com déficit primário de 32,6 bilhões de reais, equivalente a 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), confirmando a necessidade de uma contenção de 15 bilhões de reais em verbas de ministérios.

A estimativa apresentada no relatório bimestral de receitas e despesas é pior do que a última projeção oficial do governo, feita em maio, que apontava para um déficit de 14,5 bilhões de reais sem a necessidade de travar despesas.