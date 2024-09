Governo libera R$514 mi em crédito extraordinário para combate a incêndios

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar nesta terça-feira uma medida provisória para liberar 514 milhões de reais em crédito extraordinário prioritariamente para o combate aos incêndios florestais espalhados pelo país, anunciou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Além desse valor, um novo crédito será liberado posteriormente a partir de reuniões de análise que o governo federal fará com governadores e outras autoridades dos Estados mais afetados pelas queimadas, acrescentou o ministro.

Costa disse ainda, durante reunião liderada por Lula com ministros e chefes de Poderes para tratar do combate aos incêndios, que o governo editará uma outra medida provisória para a flexibilização da legislação para que o BNDES possa fazer uma liberação mais rápida de recursos do Fundo Clima.

O Brasil tem enfrentado uma crise climática grave causada por uma seca recorde e queimadas que atingiram a Amazônia, o Pantanal e também o interior de São Paulo e áreas do Centro-Oeste.

Na abertura da reunião no Palácio do Planalto, Lula disse que os incêndios florestais que assolam o país têm fortes indícios de serem criminosos, e que “cheira a oportunismo” de alguns setores querendo criar confusões no país.