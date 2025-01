Governo talibã do Afeganistão anuncia troca de prisioneiros com EUA

O governo talibã do Afeganistão anunciou nesta terça-feira (21) a libertação de um de seus cidadãos detidos nos Estados Unidos em uma troca por prisioneiros americanos, após “longas discussões” mediadas pelo Catar.

Um “combatente” afegão, Khan Mohamed, detido nos Estados Unidos, foi libertado em troca de cidadãos americanos e enviado de volta ao país”, postou o Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão no X. “O combatente afegão, Khan Mohamed, foi libertado em troca de cidadãos americanos e enviado de volta ao país”, disse.

O ministério disse que o afegão estava cumprindo pena de prisão perpétua na Califórnia depois de ter sido preso “há quase duas décadas” em Nangarhar, no leste do Afeganistão.

Mohamed foi recebido com flores na cidade afegã de Jalalabad nesta terça.

“Muitos inocentes estão na prisão, peço que todos sejam libertados e possar voltar para suas casas”, declarou à imprensa.

Um porta-voz do governo talibã, Zabihulla Mujahid, disse à AFP que dois americanos foram libertados em troca, mas Washington ainda não se pronunciou a respeito.

No entanto, a imprensa dos EUA identificou os libertados como William McKenty e Ryan Corbett, o último dos quais preso pelo Talibã desde 2022.

Em um comunicado, a família de Corbett expressou “imensa gratidão” pela libertação tanto ao governo de Joe Biden, que está deixando o cargo, quanto à equipe de Donald Trump.

O anúncio foi feito após a posse de Donald Trump como presidente dos EUA.

O Talibã comentou em novembro que esperava que a reeleição de Trump abrisse um “novo capítulo” nas relações bilaterais.

Em julho, o governo do Talibã havia relatado negociações para a troca de dois americanos sob custódia no Afeganistão por afegãos presos no centro de detenção de Guantánamo.

