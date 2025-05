Governo Trump vai pagar US$ 5 milhões por morte de invasora do Capitólio

afp_tickers

1 minuto

O governo do presidente americano, Donald Trump, concordou em pagar quase US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) em indenização à família de uma mulher morta a tiros por um policial durante a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, informou nesta segunda-feira (19) o jornal Washington Post.

Um agente atirou em Ashli Babbitt, 35, quando ela tentava entrar por uma janela do vestíbulo da presidente da Câmara dos Representantes durante a invasão da sede do Legislativo. Naquele dia, uma multidão de apoiadores de Trump cercou o Capitólio para evitar a confirmação de Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais de 2020.

Citando duas pessoas, o Washington Post informou que o governo vai pagar quase US$ 5 milhões à família de Ashli. O caso deveria ir a julgamento, mas o Departamento de Justiça voltou atrás depois que Trump venceu as eleições de 2024 e iniciou negociações para fechar um acordo.

O policial do Capitólio que atirou em Ashli foi absolvido, mas Trump afirmou diversas vezes que o tiro foi injustificado e que a vítima era uma mulher inocente considerada “uma mártir” entre os apoiadores do presidente.

No primeiro dia do seu segundo mandato, Trump indultou mais de 1.500 pessoas que participaram do cerco ao Capitólio.

cl/aha/dga/arm/lb/am