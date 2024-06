Greve nas universidades federais já durou mais do que deveria, diz Lula

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que as greves de professores em várias universidades federais do Brasil, iniciadas em abril, já duraram mais do que deveria e afirmou, durante encontro com reitores de universidades e institutos federais em Brasília, que líderes sindicais precisam ter coragem para tomar decisões.

“A greve tem uma hora para começar e uma para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. É a única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas”, disse Lula em discurso durante o evento com reitores no Palácio do Planalto.

“O dirigente sindical tem que ter coragem de propor, tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou.”

Lula, que surgiu na vida pública como líder sindical dos metalúrgicos na região do ABC Paulista na década de 1970, disse que muitas vezes insistiu no “tudo ou nada” em negociações salariais e acabou com nada.

“Eu sou um líder sindical que nasceu no tudo ou nada. Para mim era o seguinte: ‘é 100% ou nada’, ‘ou é 83% ou nada’, ‘ou é 45% ou nada’. Muitas vezes eu fiquei com nada”, afirmou.

“E eu acho que neste caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando, porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros.”

Professores e técnicos de universidades federais pedem a recomposição parcial dos salários das categorias neste ano e nos dois próximos, alegando que as remunerações perderam poder de compra nos últimos anos.

Em sua fala, Lula argumentou que não se pode perpetuar uma greve apenas por causa do índice de correção salarial e disse que é precisa olhar para “os outros benefícios”. Ele ainda perguntou se a categoria conhece a proposta feita pelo governo.

“Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Eu fui dirigente sindical, eu sei como funcionam as coisas”, disse.

Lula pediu ainda que os representantes dos grevistas levem em conta que o montante de recursos oferecido pelo governo nas negociações é “não recusável”.

O presidente também aproveitou o discurso para fazer um desafio às universidades federais, pedindo que elas elaborem e apresentem ao governo uma proposta sobre inteligência artificial, indicando que o assunto deve ser central na cúpula do G7 nesta semana na Itália.

Em seu discurso, Lula ainda afirmou que o país não desperdiçará o novo ciclo de desenvolvimento que se apresenta com a transição energética. Ele disse que o Brasil está vivendo um “momento extraordinário”, apontando criação de empregos, aumento da renda e inflação sob controle.