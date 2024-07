Grupo de trabalho que discute regulamentação da reforma tributária formaliza relatório do projeto

BRASÍLIA (Reuters) – O grupo de trabalho que discute a regulamentação da reforma tributária apresentou nesta quinta-feira relatório do projeto, oficialmente protocolado no sistema da Câmara dos Deputados.

Promulgada em dezembro de 2023, a emenda constitucional da reforma cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá os tributos federais Pis e Cofins, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai aglutinar ICMS (estadual) e ISS (municipal). Também é criado o Imposto Seletivo, tributo que visa desestimular o consumo de produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Embora as linhas gerais da reforma estejam na Constituição, é necessário aprovar projetos de lei de regulamentação. O primeiro deles, com os principais pontos do novo sistema, foi enviado pelo governo ao Congresso em abril, prevendo que o formato proposto deixaria a alíquota geral do novo tributo em 26,5%.