Guarda Revolucionária do Irã diz que mísseis foram disparados contra Israel e alerta contra retaliação

reuters_tickers

1 minuto

DUBAI (Reuters) – A elite da Guarda Revolucionária do Irã disse nesta terça-feira que lançou dezenas de mísseis contra Israel e alertou que, se Israel retaliar, a resposta de Teerã será “mais esmagadora e destrutiva”, informou a TV estatal iraniana.

“Depois de um período de contenção, o Irã atacou o coração dos territórios ocupados com dezenas de mísseis após o martírio de Ismail Haniyeh (líder do Hamas) (…) a intensificação dos ataques do regime sionista ao Líbano e a Gaza, o martírio do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do comandante da Guarda, Abbas Nilforoushan.”

Uma alta autoridade iraniana disse à Reuters que os lançamentos de mísseis foram ordenados pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que permanece em um local seguro desde que os ataques aéreos israelenses em Beirute mataram Nasrallah, na semana passada.

Teerã está “totalmente preparada” para uma retaliação israelense, acrescentou a autoridade.

(Reportagem Redação de Dubai)