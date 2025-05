Guitarrista do Led Zeppelin é processado por autor de ‘Dazed and Confused’

Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, é alvo de uma ação judicial apresentada no estado da Califórnia pelo compositor de “Dazed and Confused”, um dos maiores sucessos da banda de rock britânica.

A mistura épica de riffs de guitarra e percussão elaborada resultou em uma peça espetacular para o grupo, um dos mais influentes do rock da década de 1970.

O dedilhado emocionante de Page e a voz aguda de Robert Plant nesta canção, faixa do primeiro álbum da banda, ajudaram o grupo a firmar sua marca registrada, uma combinação sonora de blues e rock.

Embora a melodia de “Dazed and Confused” fosse própria, a canção foi escrita originalmente por Jake Holmes, um cantor folk que a gravou em 1967, segundo a ação judicial, apresentada na cidade de Los Angeles na segunda-feira.

De acordo com o processo, Page e o produtor musical Warner Chappell ignoraram um acordo de 2011 sobre a canção, ao divulgarem sem autorização, pagamento ou créditos antigas gravações no novo documentário da Sony Pictures, “Becoming Led Zeppelin”.

“O filme inclui pelo menos duas apresentações de ‘Dazed and Confused’, uma com os Yardbirds e outra com o Led Zeppelin”, continua a ação.

Segundo o texto, o filme diz que a versão dos Yardbirds foi escrita exclusivamente por Page, enquanto a do Zeppelin, de acordo com o documentário, foi escrita por Page, mas “inspirada por” Holmes.

Page tocou com os Yardbirds, que tinham uma versão da canção, de 1966 a 1968, e deixou o grupo para formar o Led Zeppelin com Plant, o baixista e tecladista John Paul Jones e o baterista John Bonham.

“Dazed and Confused” integra “Led Zeppelin”, primeiro álbum que a banda lançou, em 1969.

Holmes e Page resolveram uma disputa sobre direitos autorais da canção após uma ação apresentada em 2010 em Los Angeles.

Os detalhes do acordo são sigilosos, mas a nova ação de Holmes diz que agora lhe devem US$ 150.000 (o equivalente a R$ 858.000) pela suposta violação sobre o uso da canção pelos Yardbirds.

“Desde ou em torno de 1968, os Yardbirds começaram a interpretar de forma pública a composição de Holmes”, assegura a ação.

“Cada apresentação de ‘Dazed and Confused’ pelos Yardbirds é uma apresentação da composição de Holmes”, acrescenta.

Esta não é a primeira vez que um hit do Led Zeppelin é questionado judicialmente.

O maior sucesso do grupo, “Stairway to Heaven”, foi tema de uma longa disputa legal com a banda californiana Spirit, segundo a qual os famosos acordes introdutórios da canção teriam sido tirados de seu trabalho.

O caso quase chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos, mas acabou sendo resolvido a favor da banda britânica em uma corte da Califórnia.

