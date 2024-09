Haddad diz que alta do PIB pode superar 2,8% em 2024 e cita risco de pressão inflacionária

BRASÍLIA (Reuters) – O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que a próxima projeção do governo para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024 deve superar 2,7% ou 2,8%, contra estimativa atual de 2,5%, o que pode ensejar uma reavaliação para cima das previsões de arrecadação tributária.

Em entrevista a jornalistas, o ministro ponderou que se o país não aumentar sua capacidade instalada em meio à aceleração da atividade, é possível que o crescimento econômico pressione a inflação.

Segundo ele, há setores que já inspiram atenção, com necessidade de mais investimentos para que a oferta seja fortalecida.

Dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o PIB acelerou no segundo trimestre deste ano, com crescimento de 1,4% sobre os três meses anteriores, significativamente acima da expectativa de avanço de 0,9% indicada em pesquisa da Reuters.