Haddad diz que comunicação melhor sobre arcabouço e BC acalmará mercado; nega mudança em IOF sobre câmbio

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que não há possibilidade de o governo mexer no imposto sobre operações financeiras (IOF) em operações de câmbio, e disse que a melhor maneira de conter a desvalorização do real ante o dólar é melhorar a comunicação sobre o arcabouço fiscal e a autonomia do Banco Central.

Em entrevista a jornalistas em Brasília após se reunir com deputados para discutir a regulamentação da reforma tributária, Haddad disse que a pauta da reunião que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira será “eminentemente fiscal”.