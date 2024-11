Haddad diz que fechou pacote fiscal com Lula e deve divulgar nesta semana

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a área econômica fechou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva as últimas pendências em torno do pacote de contenção de gastos e que o governo estará pronto para divulgar as medidas nesta semana.

Em entrevista a jornalistas na saída da Fazenda, o ministro disse que as medidas serão reunidas em uma Proposta de Emenda à Constituição e um Projeto de Lei Complementar. Questionado sobre o prazo apertado para tramitação das matérias, ele afirmou acreditar que podem ser aprovadas ainda este ano.