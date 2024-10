Haddad diz que governo deve limitar formas de pagamento para “bets”

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo discute limitar as formas de pagamento para apostas online, em meio a discussões sobre a regulamentação da atividade e preocupações sobre impactos econômicos e de dependência em jogadores.

Em entrevista a jornalistas, o ministro também afirmou que o governo debate não permitir o pagamento de apostas com recursos do Bolsa Família, mas a decisão dependerá de avaliação de ministérios e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que segundo ele “está inclinado” a barrar esse uso.

“Está tudo sendo discutido para limitar as formas de pagamento para proteger as famílias”, disse.

O ministro também afirmou que terá reunião com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) para tratar de restrições de publicidade para as chamadas “bets”.

Ele ressaltou que o governo divulgará nesta terça a lista com as empresas autorizadas a operar no país, permitindo que sites e aplicativos irregulares sejam retirados do ar.