Haddad diz que governo vai superar “qualquer que seja” decisão do Copom

(Reuters) – O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta quarta-feira que a economia brasileira está no rumo certo, vai seguir crescendo e que o governo vai superar “qualquer que seja” a decisão do Banco Central sobre juros.

Os comentários de Haddad, que participou de evento no Rio de Janeiro, foram feitos já após o anúncio do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que decidiu por unanimidade manter a taxa básica Selic em 10,50% ao ano, pondo fim a uma sequência de quedas iniciada em agosto de 2023.

Haddad afirmou ainda que vai aguardar a divulgação da ata da reunião do Copom, na próxima terça-feira, para tecer comentários mais profundos sobre a Selic.

“Tenho confiança nas pessoas indicadas (para o BC). Vamos seguir um rumo forte da economia”, disse ele a jornalistas, após receber o prêmio “Faz Diferença”, do jornal O Globo, no Rio de Janeiro.

“A economia vai crescer, gerar emprego e estamos no caminho certo“, acrescentou.

Questionado sobre se os juros poderiam ser um obstáculo para o desempenho da economia, Haddad disse que “qualquer que seja (a decisão de política monetária), vamos superar”.