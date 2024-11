Haddad diz que medias fiscais estão “muito adiantadas” e prevê anúncio nesta semana

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que as medidas de contenção de gastos públicos estão “muito avançadas” do ponto de vista técnico e afirmou acreditar ser possível apresentar as iniciativas nesta semana.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que fará reunião sobre o tema nesta segunda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem caberá definir a forma de comunicação das medidas.