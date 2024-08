Haddad prega cautela em análise sobre inflação e diz esperar melhora nos dados

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pregou cautela, nesta sexta-feira, na avaliação sobre dados de inflação e disse que espera que os preços desacelerem à frente.

Em entrevista à imprensa, Haddad afirmou que o Banco Central tem mandato para cuidar do tema e citou uma “queda significativa” no patamar do dólar nos últimos dias, afirmando também que o governo tem tomado “medidas necessárias” na área.

A inflação ao consumidor acelerou no país em 0,38% julho, acumulando alta de 4,50% em 12 meses, teto da meta de inflação do Banco Central, informou o IBGE mais cedo.

“O BC tem falado a respeito, o dólar teve uma queda significativa nos últimos dias e a gente espera que esses números convirjam para patamares inferiores”, disse o ministro.

“Nós esperávamos, em função do que está acontecendo no mundo, que houvesse alguma mexida na inflação deste ano. Nós vamos acompanhar com calma, o BC já parou os cortes (de juros) e vamos analisar com calma.”

Haddad argumentou que os dados de inflação incluem “boas notícias”, como em preços de alimentos e, especificamente, da cesta básica.

Os dados do IBGE mostraram uma queda de 1% nos preços do grupo de alimentos e bebidas no mês passado.