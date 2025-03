Hamas divulga vídeo de dois reféns israelenses em Gaza

afp_tickers

2 minutos

O braço armado do Hamas divulgou, nesta segunda-feira (24), um vídeo de dois reféns israelenses sequestrados em 7 de outubro de 2023, quando o movimento islamista palestino atacou Israel a partir da Faixa de Gaza.

No vídeo, que dura pouco mais de três minutos e cuja data de gravação não pôde ser verificada, os dois homens aparecem sentados no chão, falando em hebraico enquanto olham para a câmera, dirigindo-se a um dos reféns já libertado, pedindo-lhe que conte suas experiências em cativeiro para acelerar a libertação deles.

os dois homens, identificados pela AFP como Elkana Bohbot e Yossef-Haïm Ohana, ambos sequestrados no festival de música Nova, falam do perigo que enfrentam desde que foram retomados os ataques israelenses à Faixa de Gaza, na última terça-feira.

A imprensa israelense mencionou seus nomes sem divulgar o vídeo que, no entanto, é considerado uma “prova de vida” dos dois homens.

A família de Bohbot – que é casado com uma colombiana e a quem o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, concedeu a nacionalidade depois de seu sequestro – reagiu ao vídeo com uma mensagem ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e ao presidente americano, Donald Trump.

“Por favor, imaginem se fosse seu filho, o pai do seu neto, que espera ver a luz do dia, que escuta as bombas do Exército e que vive com medo constante de morrer”, escreveu a família.

“Este vídeo é uma prova de vida, mas queremos que Elkana volte vivo para casa”, acrescentaram seus familiares.

Israel retomou seus intensos bombardeios aéreos a Gaza na semana passada, antes de enviar novamente tropas terrestres para áreas evacuadas durante a trégua que havia começado em 19 de janeiro e durou dois meses.

Durante o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, 251 reféns foram sequestrados em Israel e levados para a Faixa de Gaza. Deste total, 58 ainda estão em cativeiro, dos quais pelo menos 34 foram declarados mortos pelo exército israelense.

lma-mib/cyj/bfi/meb/mb/mvv/dd