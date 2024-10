Hezbollah pede que combatentes não coloquem capacetes azuis em perigo

O movimento libanês Hezbollah anunciou nesta segunda-feira (07) que proibiu seus combatentes de atacar soldados israelenses posicionados “atrás de uma posição militar da Força Interina das Nações Unidas no Líbano [Unifil, na sigla em inglês]”, para não colocar os capacetes azuis em perigo.

Mobilizada na fronteira entre Israel e o Líbano, a Unifil expressou ontem que estava “profundamente preocupada com as atividades recentes do Exército israelense adjacentes” a uma de suas posições perto do povoado libanês de Maroun al Ras.

Apoiado pelo Irã, o Hezbollah informou que seus combatentes “observaram neste domingo movimentos não convencionais de forças do inimigo israelense atrás de uma posição militar da Unifil”, perto de Maroun al Ras. O grupo ordenou a seus combatentes “que não intervenham diante desses movimentos, para proteger a vida dos soldados da Unifil”, e acusou Israel de “tentar usar as forças como escudos humanos”.

A Unifil não respondeu ao contato feito pela AFP, e considerou ontem “inaceitável que se ponha em risco a segurança das forças de manutenção da paz da ONU”.

