The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
História

Árvore genealógica gigante é revelada na Suíça

imagem
A árvore genealógica mostra as origens das famílias do Vale d'Hérens até seu ancestral comum, há mais de 230 mil anos. Keystone-SDA

Uma árvore genealógica com 10 metros de largura e 2 metros de altura foi revelada em Evolène, no cantão de Valais, na tarde de domingo. Ela mostra as origens das famílias do Vale d'Hérens até seu ancestral comum, há mais de 230 mil anos.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Esse trabalho científico permitiu demonstrar a presença do ramo Walser antes da data conhecida e, de forma mais geral, mostrar uma rica diversidade genética.

A árvore didática e interativa contém códigos QR que podem ser usados para rastrear as linhagens de cada família até o ancestral comum, o Adão genético. A árvore estará em exibição a partir de 24 de agosto.

Mostrar mais
Uma boca aberta e uma mão com uma paleta para recolher amostras

Mostrar mais

Quando poucas gotas de saliva podem mudar a sua vida

Este conteúdo foi publicado em “Fazia tempo que eu esperava por esta mensagem! Finalmente, tenho a resposta de um enigma que me acompanhou por toda a vida”. Quando Damien* encontrou esta mensagem na caixa postal eletrônica ficou petrificado. Não tinha imaginado que essa ‘brincadeira’ marcaria a sua existência. “Descobri um segredo de família”, confessa o especialista suíço de segurança informática.…

ler mais Quando poucas gotas de saliva podem mudar a sua vida

Um terço descendente de Walser

A árvore filogenética, elaborada pelos genealogistas Charles-Albert Beytrison e Hervé Mayoraz, é o resultado de anos de pesquisa em vários arquivos, complementada por 173 testes de DNA-Y para criar uma base genética abrangente para o Vale d’Hérens. “No início, parte da população estava relutante, mas depois foi conquistada quando todo o processo foi explicado”, conta Hervé Mayoraz.

Pela primeira vez nos Alpes, todas as linhagens masculinas de um vale foram documentadas, o que mostra que quase um terço das 83 famílias originais de Hérens (28 no total) têm ascendência Walser que pode ser rastreada até uma migração do Alto Valais. Isso se aplica em particular às famílias Chevrier e Fauchère.

Essa ascendência é anterior à migração oficialmente conhecida, que começou em 1403, em quase 200 anos. É mais provável que remonte ao início do século XIII, há cerca de 800 anos.

Os Walser são uma comunidade de agricultores montanheses do Alto Valais que deixaram sua região para se estabelecerem em cerca de 150 aldeias nos Alpes, particularmente nos Grisões, Tirol e no Vale d’Hérens.

Suas migrações foram motivadas por razões econômicas e senhoriais. Seu modo de vida, centrado na pecuária e em uma economia alpina autônoma, teve um impacto duradouro nas paisagens e tradições locais.

A criação da árvore genealógica do Vale d’Hérens também está despertando um interesse crescente em outras partes do Valais. Várias regiões, como o Vale Trient, Nendaz, Isérables, Liddes e Saint-Léonard, já coletaram diversos dados.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais
Herens fighting

Mostrar mais

Essas são as regras do combate de vacas suíças

Este conteúdo foi publicado em A vaca Hérens, encontrada no cantão do Valais, na região sudoeste da Suíça, e no vizinho Vale de Aosta, na Itália, é conhecida por sua capacidade de se mover em terreno difícil, sua velocidade e seu temperamento combativo. O instinto de luta natural das Hérens levou à organização de lutas oficiais entre as vacas que…

ler mais Essas são as regras do combate de vacas suíças
Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
6 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Jessica Davis Plüss

Qual a sua opinião sobre a longevidade?

O mercado da longevidade está em plena expansão, graças, em parte, aos avanços na ciência do envelhecimento. O que você acha da ideia de estender a expectativa de vida?

Participe da discussão
34 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
54 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Notícias

imagem

Mostrar mais

PMEs suíças enfrentam dificuldades para encontrar pessoal

Este conteúdo foi publicado em As pequenas e médias empresas (PMEs) suíças estão enfrentando dificuldades para encontrar pessoal, um problema agravado pelo aumento do poder de negociação dos funcionários e pelo aumento do absenteísmo.

ler mais PMEs suíças enfrentam dificuldades para encontrar pessoal
imagem

Mostrar mais

Liderança também aumenta estresse em animais

Este conteúdo foi publicado em Um estudo realizado na Universidade de Zurique demonstrou que, quando os animais tomam decisões pelo seu grupo, seus corações batem mais rápido.

ler mais Liderança também aumenta estresse em animais

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR