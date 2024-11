Homem é morto a tiros no aeroporto de Guarulhos e 3 pessoas ficam feridas

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – Um homem foi morto a tiros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta sexta-feira, informaram a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Outras três pessoas ficaram feridas, dois homens e uma mulher. Todos foram socorridos pela equipe do aeroporto e duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Guarulhos, disse a PM.

Segundo informações da PM, os disparos foram efetuados por dois homens que saíram de dentro de um carro preto transportando quatro indivíduos. O veículo foi encontrado abandonado nas proximidades do local, cerca de uma hora depois, com coletes balísticos, munições e armas de fogo.

A motivação do assassinado ainda está sendo apurada, de acordo com a SSP. Em nota, a secretaria disse que o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) investigam as circunstâncias do homicídio.

Relatos na imprensa afirmam que a morte estaria relacionada a um acerto de contas do crime organizado em São Paulo.

A GRU Airport, concessionária do aeroporto, disse que a polícia foi prontamente acionada, assim como a equipe médica do aeroporto, sem dar mais detalhes.