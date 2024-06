Homem atira e fere 9 em parque aquático nos EUA, incluindo crianças

Por Rich McKay e Kanishka Singh

(Reuters) – Um homem armado atirou e feriu nove pessoas, incluindo duas crianças, em um parque aquático perto de Detroit na noite de sábado, antes de atirar em si mesmo após ser encurralado pela polícia, segundo as autoridades.

As autoridades chamaram o incidente de tiroteio aleatório e disseram que encurralaram o suspeito em uma casa próxima, onde ele morreu depois de atirar em si mesmo.

O xerife local mostrou uma imagem de um rifle semiautomático de dentro da casa onde o suspeito não identificado foi localizado. Uma arma de fogo foi recuperada do local do tiroteio, acrescentaram as autoridades.

O suspeito foi descrito como um homem de 42 anos de idade, e os motivos do tiroteio não estavam claros.

Um menino de 8 anos estava em estado crítico após ser baleado na cabeça, enquanto seu irmão de 4 anos também estava ferido, mas estável. A mãe deles também estava em estado crítico, depois de ser ferida no abdômen e na perna, disse o xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, aos repórteres.

As outras seis vítimas, todas com 30 anos ou mais, estavam em condições estáveis, de acordo com Bouchard.

O suspeito saiu de um veículo em frente ao parque Brooklands Plaza Splash Pad em Rochester Hills, Michigan, por volta das 17h e disparou cerca de 30 tiros de uma Glock 9mm semiautomática, recarregando várias vezes, disse Bouchard em uma coletiva de imprensa.

Rochester Hills fica a cerca de 50 km ao norte de Detroit. A comunidade vizinha de Oxford Township, também no Condado de Oakland, foi palco de um tiroteio em massa em uma escola em 2021, quando o estudante Ethan Crumbley, então com 15 anos, matou quatro alunos e feriu seis outros e um professor na Oxford High School.

“É um soco no estômago, obviamente, para nós aqui no Condado de Oakland”, disse Bouchard no sábado. “Já passamos por tantas tragédias, você sabe. Ainda não estamos compreendendo totalmente o que aconteceu em Oxford.”