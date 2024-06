Homens armados disparam no norte do Cáucaso, na Rússia, e seis policiais são mortos, dizem autoridades

MOSCOU (Reuters) – Homens armados abriram fogo em uma sinagoga, em uma igreja ortodoxa e em um posto policial na região russa do Daguestão, no norte do Cáucaso, neste domingo, matando seis policiais e ferindo 12, disse o Ministério do Interior da região.

Citado por agências de notícias russas, o ministério informou que dois homens armados foram mortos a tiros durante os incidentes. Um padre ortodoxo também teria sido morto.

As agências informaram que brigas de rua estavam tomando conta de Makhachkala, principal cidade administrativa do Daguestão, região majoritariamente muçulmana no Mar Cáspio.

Um canal não oficial no aplicativo de mensagens Telegram, Mash, disse que a polícia se preparava para invadir um prédio onde homens armados estavam escondidos em Derbent, cerca de 125 quilômetros mais ao sul.

Homens armados atacaram uma sinagoga e uma igreja em Derbent, lar de uma antiga comunidade judaica e Patrimônio Mundial da UNESCO. Agências também creditaram ao Ministério do Interior informação de que tanto a sinagoga quanto a igreja estavam em chamas.

(Reportagem da Reuters)