Honduras reforça segurança após ameaça de ataque a tiros

afp_tickers

2 minutos

Honduras reforçou a segurança em alguns setores da capital nesta quarta-feira (7), um dia após a embaixada dos Estados Unidos alertar para “uma possível ameaça de ataque a tiros em massa”.

A embaixada havia publicado na véspera, no X, que recebeu “informações sobre uma possível ameaça de ataque a tiros” em três locais de Tegucigalpa, incluindo uma escola, e recomendado aos cidadãos americanos que evitassem essas áreas.

Cerca de 20 policiais militares com armas longas guardavam hoje a modesta Escola Cristã Elliot Dover, no sul de Tegucigalpa .

“O dia está transcorrendo normalmente”, informou à AFP a diretora da escola, María de los Ángeles Méndez. Ela afirmou que “não há nenhuma ameaça direta”, mas se negou a dar detalhes sobre o número de alunos e professores na escola, por razões de “segurança”.

Outro local mencionado pela embaixada foi o Centro Cívico do Governo, área que abriga a Presidência, a sede de ministérios e escritórios do governo.”A segurança foi reforçada” no Centro Cívico com policiais à paisana, informou à AFP um responsável pela proteção do local.

A embaixada, que também mencionou um “centro comercial não identificado”, costuma alertar os cidadãos americanos para possíveis riscos ligados à violência ou em ocasiões festivas no país centro-americano.

Na exclusiva Escola Americana, também “foram reforçadas todas as medidas de segurança”, disse um funcionário à AFP.

As Forças Armadas informaram que “as investigações sobre as possíveis ameaças estão sendo aprofundadas”, e a Polícia ressaltou que a embaixada recebeu a informação da Polícia Federal americana (FBI).

O ministro das Relações Exteriores de Honduras, Enrique Reina, publicou ontem no X que a informação foi considerada “de forma responsável e diligente, independentemente da sua veracidade ou possibilidade”, para ser investigada.

A presidente de Honduras não comentou o alerta da embaixada, mas o deputado governista Bartolo Fuentes disse à AFP que “a única razão para fazer algo assim seria por motivação política”. Já o ministro do Planejamento, Ricardo Salgado, considerou no X o caso “irônico”, uma vez que as autoridades americanas “não previram nenhum tiroteio em seu território”, apesar de “toda a sua tecnologia e inteligência”.

nl/fj/mr/aa/am/lb