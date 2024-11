Huawei lança primeiro ‘smartphone’ com sistema operacional próprio

O grupo chinês de tecnologia Huawei apresentou nesta terça-feira (26) seu primeiro smartphone equipado com um sistema operacional produzido inteiramente pela empresa, que foi alvo de sanções restritivas dos Estados Unidos nos últimos anos.

A maioria dos celulares atualmente usam o iOS da Apple ou o Android do Google. No entanto, a Huawei quer mudar o domínio americano com seus novos Mate70, que funcionam com o sistema HarmonyOS Next da própria empresa.

“Hoje, o esperado Mate 70, o mais poderoso que já existiu, já está aqui”, comemorou Richard Yu, diretor executivo do Grupo de Negócios de Consumo da Huawei durante a apresentação na sede da empresa em Shenzhen, no sul da China.

A empresa está no centro das disputas entre Pequim e Washington, que denunciou que os produtos da empresa poderiam ser utilizados para fins de espionagem pelas autoridades chinesas.

Embora a empresa negue as acusações, desde 2019 é alvo de sanções dos Estados Unidos que a impedem de receber componentes ou tecnologia produzida naquele país.

As medidas prejudicaram significativamente a produção de smartphones, que nesta transição foram equipados com um sistema operacional baseado no Android, de código aberto.

“A busca de um sistema operacional viável, aplicável aos telefones celulares e livre do controle das empresas ocidentais tem sido longa na China”, declarou à AFP Paul Triolo, sócio da divisão de China e Políticas Tecnológicas na consultoria Albright Stonebridge Group.

A nova linha de telefones, equipados também com um chip avançado produzido pela mesma empresa, demonstra que as empresas de tecnoloigia chinesas podem “perseverar”, acrescenta.

De acordo com a Huawei, a plataforma de compras on-line da empresa recebeu mais de três milhões de pedidos pré-lançamento, embora nem todos resultem em compras.

